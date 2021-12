Spalletti sugli infortunati: “A Insigne si era indurito un polpaccio. Fabian e Koulibaly problemi al flessore” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Intervistato da Dazn, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato anche gli episodi degli infortuni che hanno visto sostituire Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly. Queste le sue parole: “Gli infortuni? Insigne ha sentito indurirsi il polpaccio e all’intervallo ho preferito non rischiarlo e mettere Elmas. Fabian lo stavo sostituendo e mi ha chiesto 5 minuti, ne erano passati 4 e ha sentito tirare l’adduttore. Koulibaly un po’ simile, ha sentito un problemino muscolare e li abbiamo sostituiti. Sono cose che possono succedere in una situazione di densità di partite ravvicinate. C’è dispiacere perché avevamo condotto bene la partita. C’è un po’ di amarezza ma nella globalità della partita la valutazione è positiva”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Intervistato da Dazn, il tecnico del Napoli, Luciano, ha commentato anche gli episodi degli infortuni che hanno visto sostituireRuiz e. Queste le sue parole: “Gli infortuni?ha sentito indurirsi ile all’intervallo ho preferito non rischiarlo e mettere Elmas.lo stavo sostituendo e mi ha chiesto 5 minuti, ne erano passati 4 e ha sentito tirare l’adduttore.un po’ simile, ha sentito unno muscolare e li abbiamo sostituiti. Sono cose che possono succedere in una situazione di densità di partite ravvicinate. C’è dispiacere perché avevamo condotto bene la partita. C’è un po’ di amarezza ma nella globalità della partita la valutazione è positiva”. Foto: Twitter ...

