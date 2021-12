Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Lake Louise: due podi, ma mai una vittoria (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le specialiste della velocità sono pronte a battezzare la stagione di Coppa del Mondo delle porte larghe sulle nevi canadesi di Lake Louise, meteo permettendo. Sofia Goggia guiderà il gruppo azzurro nel trittico di gare del weekend, che prevede due discese libere nelle giornate di venerdì e sabato ed il superG domenica. La Men’s Olympic Downhill, eccezion fatta per qualche podio nelle scorse annate, non ha mai portato troppa fortuna alle atlete italiane in tempi recenti, nemmeno a Sofia Goggia. Lei che ha dominato in lungo e in largo sulle piste di mezzo mondo è riuscita a recitare il ruolo di protagonista a Lake Louise solo nel 2016, quando Ilka Stuhec le scippò la vittoria in discesa per una manciata di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le specialiste della velocità sono pronte a battezzare la stagione di Coppa del Mondo delle porte larghe sulle nevi canadesi di, meteo permettendo.guiderà il gruppo azzurro nel trittico di gare del weekend, che prevede due discese libere nelle giornate di venerdì e sabato ed il superG domenica. La Men’s Olympic Downhill, eccezion fatta per qualcheo nelle scorse annate, non ha mai portato troppa fortuna alle atlete italiane in tempi recenti, nemmeno a. Lei che ha dominato in lungo e in largo sulle piste di mezzo mondo è riuscita a recitare il ruolo di protagonista asolo nel 2016, quando Ilka Stuhec le scippò lain discesa per una manciata di ...

Advertising

Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - OA_Sport : #Sci alpino, i precedenti di Sofia #Goggia a Lake Louise: due podi, ma mai una vittoria - RSIsport : ?? Corinne Suter ha spiegato le sue condizioni e quelle della pista di Lake Louise dopo la prima prova: 'Non è facil… - RaiSport : ?? Sofia #Goggia vola nel primo test a #LakeLouise Nella prova di discesa sesto tempo per #Marsaglia, #Delago nona… - ValBrembanaWeb : Stagionali per i ragazzi Sci alpino e di fondo super scontati -