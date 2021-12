Sassuolo-Napoli 2-2, capolista rallenta la corsa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Napoli capolista rallenta la sua corsa in vetta alla classifica facendosi rimontare due gol nella difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium finisce 2-2 con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con Fabian Ruiz al 51?, al 59? il raddoppio di Mertens. Al 71? per i neroverdi in gol Scamacca. Al 90? il pari di Ferrari. La classifica vede i partenopei salire a 36 punti, a 35 il Milan vittorioso a Marassi col Genoa, a 34 l’Inter. A 19 il Sassuolo. Partono forte le due squadre, al 6? Lozano pesca Zielinski in area, il polacco passa a Fabian Ruiz il cui tiro da posizione invitante finisce addosso al compagno. Imbucata di Traoré per Frattessi che prova senza fortuna il controllo al volo, Ospina blocca. Al 15? mani tra i capelli per Zielinski che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Illa suain vetta alla classifica facendosi rimontare due gol nella difficile trasferta di Reggio Emilia contro il. Al Mapei Stadium finisce 2-2 con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con Fabian Ruiz al 51?, al 59? il raddoppio di Mertens. Al 71? per i neroverdi in gol Scamacca. Al 90? il pari di Ferrari. La classifica vede i partenopei salire a 36 punti, a 35 il Milan vittorioso a Marassi col Genoa, a 34 l’Inter. A 19 il. Partono forte le due squadre, al 6? Lozano pesca Zielinski in area, il polacco passa a Fabian Ruiz il cui tiro da posizione invitante finisce addosso al compagno. Imbucata di Traoré per Frattessi che prova senza fortuna il controllo al volo, Ospina blocca. Al 15? mani tra i capelli per Zielinski che ...

