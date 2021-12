Morto di Covid il No vax austriaco che voleva curarsi con la candeggina (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Diceva di avere informazioni privilegiate Johann Biacsics, uno dei leader negazionisti dell’Austria. “Nelle terapie intensive ci sono principalmente i vaccinati”, sosteneva. Libri, articoli e un canale YouTube in cui spiegava come funzionasse l’autoguarigione, anche per malattie come il cancro. Ma Biacsics è Morto dopo aver contratto il Covid-19, come racconta il quotidiano austriaco “Die Zeit”. L’uomo, 65 anni, era stato ricoverato all’ospedale di Vienna all’inizio di novembre a causa delle complicazioni respiratorie dovute al coronavirus. Dopo aver rifiutato il vaccino e anche i pareri dei medici, era convinto di essere già guarito dopo cure fai da te. Prominent Austrian anti-vax campaigner Johann Biacsics died of Covid after leaving the hospital to treat himself with chlorine dioxide at home. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Diceva di avere informazioni privilegiate Johann Biacsics, uno dei leader negazionisti dell’Austria. “Nelle terapie intensive ci sono principalmente i vaccinati”, sosteneva. Libri, articoli e un canale YouTube in cui spiegava come funzionasse l’autoguarigione, anche per malattie come il cancro. Ma Biacsics èdopo aver contratto il-19, come racconta il quotidiano“Die Zeit”. L’uomo, 65 anni, era stato ricoverato all’ospedale di Vienna all’inizio di novembre a causa delle complicazioni respiratorie dovute al coronavirus. Dopo aver rifiutato il vaccino e anche i pareri dei medici, era convinto di essere già guarito dopo cure fai da te. Prominent Austrian anti-vax campaigner Johann Biacsics died ofafter leaving the hospital to treat himself with chlorine dioxide at home. ...

