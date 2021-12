La luce e le tenebre, le riflessioni di un credente secondo Vittorio Messori (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vittorio Messori ne La luce e le tenebre raccoglie riflessioni su storia, ideologie e apologetica. Il giornalista e scrittore cattolico sottolinea di pensarla come Pascal: 'Se ci sono nel mondo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021)ne Lae leraccogliesu storia, ideologie e apologetica. Il giornalista e scrittore cattolico sottolinea di pensarla come Pascal: 'Se ci sono nel mondo ...

Advertising

Silvana35366131 : RT @MariaRo51490621: Senza emozione è impossibile trasformare le tenebre in luce e l' apatia in movimento. (C.G. Jung) Buongiorno a chi..… - magicbus142 : Mancano pochi giorni al momento in cui il giorno anche se solo per un pelo prevarrà sulla notte , la luce sulle ten… - PaoloGrassi13 : RT @Don_Lazzara: Vieni #Signore, rischiara con la tua luce le tenebre del mondo. Nell'attesa del tuo ritorno nella gloria, visita i tuoi fi… - SoniaLaVera : RT @Don_Lazzara: Vieni #Signore, rischiara con la tua luce le tenebre del mondo. Nell'attesa del tuo ritorno nella gloria, visita i tuoi fi… - MariaGraziaSt17 : RT @MariaRo51490621: Senza emozione è impossibile trasformare le tenebre in luce e l' apatia in movimento. (C.G. Jung) Buongiorno a chi..… -