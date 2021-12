Il diritto all'aborto in bilico in America, 50 anni dopo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A quasi cinquant’anni dal suo riconoscimento, il diritto all’aborto negli Stati Uniti rischia di perdere quella tutela costituzionale che finora ha frenato le spinte antiabortiste di molti Stati repubblicani. Sarebbe un cambiamento epocale, perché il diritto all’aborto perderebbe quel cappello federale che finora ha impedito ai singoli Stati di imporre regole più restrittive (almeno 22 Stati vorrebbero farlo). Il presidente Joe Biden ha ribadito il suo favore alla giurisprudenza esistente – la sentenza “Roe v. Wade”, che dal ’73 fa rientrare l’aborto tra i diritti tutelati dalla Costituzione – ma la Corte Suprema sembra orientata ad accogliere almeno in parte un ricorso presentato dal Mississippi che ne minerebbe comunque le basi. La Corte Suprema – composta da nove giudici di cui sei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A quasi cinquant’dal suo riconoscimento, ilall’negli Stati Uniti rischia di perdere quella tutela costituzionale che finora ha frenato le spinte antiabortiste di molti Stati repubblicani. Sarebbe un cambiamento epocale, perché ilall’perderebbe quel cappello federale che finora ha impedito ai singoli Stati di imporre regole più restrittive (almeno 22 Stati vorrebbero farlo). Il presidente Joe Biden ha ribadito il suo favore alla giurisprudenza esistente – la sentenza “Roe v. Wade”, che dal ’73 fa rientrare l’tra i diritti tutelati dalla Costituzione – ma la Corte Suprema sembra orientata ad accogliere almeno in parte un ricorso presentato dal Mississippi che ne minerebbe comunque le basi. La Corte Suprema – composta da nove giudici di cui sei ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? IL N.1?? DJOKOVIC NON SI PIEGA ?? il padre all'emittente televisiva serba Prva: 'Visto tutto questo ricatto e le… - TgLa7 : ??#Usa, @JoeBiden: sostengo il diritto all' #aborto. Il presidente ha ribadito di sostenere la 'Roe vs Wade', stori… - TeresaBellanova : Far entrare più donne nel mondo del lavoro significa più conciliazione. È il lavoro che dà diritto all’autonomia e… - GiusEvangelista : Comunque ho letto che in #America si parla di diritto di #aborto. Ma c'é già una legge che dice sì all'aborto. Alla… - ElVengadorDelF5 : RT @HuffPostItalia: Il diritto all'aborto in bilico in America, 50 anni dopo -