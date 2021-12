I tifosi dell’Inter omaggiano Dimarco allo stadio: lo striscione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’accoglienza riservata a Federico Dimarco, durante la gara infrasettimanale tra Inter e Spezia, è stata decisamente calorosa. I tifosi nerazzurri hanno, infatti, voluto omaggiare l’esterno italiano con uno striscione: Dimarco, Inter, striscioneIl calciatore, in grande spolvero in questo avvio di campionato, con ogni probabilità, farà di tutto per ripagare il tanto affetto mostratogli. POTREBBE INTERESSARTI: Bologna-Roma, brutte notizie per Miha: chiede il cambio dopo pochi minuti! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’accoglienza riservata a Federico, durante la gara infrasettimanale tra Inter e Spezia, è stata decisamente calorosa. Inerazzurri hanno, infatti, voluto omaggiare l’esterno italiano con uno, Inter,Il calciatore, in grande spolvero in questo avvio di campionato, con ogni probabilità, farà di tutto per ripagare il tanto affetto mostratogli. POTREBBE INTERESSARTI: Bologna-Roma, brutte notizie per Miha: chiede il cambio dopo pochi minuti!

Advertising

Emanuel70123144 : RT @pistoligno_gol: Ma scusate @FIGC ,la colletta dei tifosi dell'@Inter non è da considerarsi una #plusvalenza ? - pistoligno_gol : Ma scusate @FIGC ,la colletta dei tifosi dell'@Inter non è da considerarsi una #plusvalenza ? - mirkosavona : Hanno appena fatto un servizio accusando di sessismo i tifosi dell’Inter perché hanno fatto un coro ad una che rasa… - PiolismoS : @zeuxilverPA @milanistasnob @iomatrix23 Leonardo era ed è un coglione, non era sfottò. Pure materassi lo è dato che… - il_ganassa : @MrEgoReal @tatanka_h Non mai visto però dare dell’ invadente al Var sui giornali in situazioni che hanno sfavorito… -