F1 | Antonio Giovinazzi | “Il problema principale per me in Formula E è la frenata”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)ha ufficialmente iniziato la propria carriera inE negli ultimi giorni in occasione dei test ufficiali della FIAE. Il nostro connazionale ha testato la monoposto del Dragon Penske Autosport, squadra con cui gareggerà in tutte le prove del 2022. Il pugliese ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ho tante cose da imparare, laE è una categoria completamente differente dal resto. Ero davvero confuso vedendo la macchina, avevo davvero tante cose da imparare. Ilper me è la. Il F1 tutti posso davvero attaccare tanto inperché hai tanto carico aerodinamico, ma qui non puoi. Dunque sto faticando molto da quel punto di vista. Anche con Gen 1 ho ...

Ipocrisia. La vicenda che ha portato il passaggio di consegne tra il nostroe il giovane dragone cinese Guanyu Zhou ha reso onore alla denominazione di Circus spesso accostata al mondo della F1, e non per il carattere itinerante del Paddock, bensì per la ...17esima piazza per il nostro, che questo weekend sarà impegnato nuovamente in Formula 1 con l'Alfa Romeo. Il nativo di Martina Franca è stato staccato di tre decimi dal compagno ...Antonio Giovinazzi ha ufficialmente iniziato la propria carriera in Formula E negli ultimi giorni in occasione dei test ufficiali della FIA Formula E. Il nostro connazionale ha testato la monoposto de ...Antonio Giovinazzi intende restare all'interno del giro della Formula 1 anche nella stagione 2022. Nonostante l'addio al team Alfa Romeo Racing, squadra che ha scelto di puntare sul giovane Guanyu Zho ...