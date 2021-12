Enrico Varriale racconta la sua versione: “Ci siamo colpiti entrambi, quello messo peggio ero io” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ho fatto qualcosa che non deve essere fatto, ma non sono uno stalker, tantomeno un violento”. In un’intervista a Repubblica, Enrico Varriale espone la sua versione sulla vicenda delle violenze alla sua compagna per la quale è stato denunciato ed è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento da parte del Gip. “Lo so che è successo qualcosa che non doveva succedere – racconta il giornalista, volto noto di Rai Sport – ma so anche che non sono il mostro di Milwaukee e penso che sia giusto dire come sono andati davvero i fatti”. Ha deciso di affrontare il processo con rito ordinario, ma la Procura aveva chiesto il giudizio immediato ritenendo le prove fornite dalla donna “schiaccianti”. L’ex compagna aveva infatti accompagnato alla denuncia alcuni referti medici che certificavano alcune abrasioni nella ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ho fatto qualcosa che non deve essere fatto, ma non sono uno stalker, tantomeno un violento”. In un’intervista a Repubblica,espone la suasulla vicenda delle violenze alla sua compagna per la quale è stato denunciato ed è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento da parte del Gip. “Lo so che è successo qualcosa che non doveva succedere –il giornalista, volto noto di Rai Sport – ma so anche che non sono il mostro di Milwaukee e penso che sia giusto dire come sono andati davvero i fatti”. Ha deciso di affrontare il processo con rito ordinario, ma la Procura aveva chiesto il giudizio immediato ritenendo le prove fornite dalla donna “schiaccianti”. L’ex compagna aveva infatti accompagnato alla denuncia alcuni referti medici che certificavano alcune abrasioni nella ...

