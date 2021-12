Cane come Michael Jackson: fa moonwalk sulle note di "Billie Jean" |Video (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sembra che Michael Jackson sia riuscito a conquistare un altro fan. Questa volta però si tratta di un ammiratore molto speciale, un ammiratore a quattro zampe. Nel Video il Cane balla sulle note di "Billie Jean" e fa moonwalk proprio come Michael Jackson. Un vero talento! Guarda tutti i Video divertenti Cane goloso mangia le patatine con il katchup Video Questo dolcissimo Labrador sembra avere dei gusti molto esigenti in fatto di ...iPhone 13 Pro Max Cinema Cane NoneCane geloso abbraccia il suo giochino Video Quest'adorabile cagnolino ed il suo pupazzetto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sembra chesia riuscito a conquistare un altro fan. Questa volta però si tratta di un ammiratore molto speciale, un ammiratore a quattro zampe. Nelilballadi "" e faproprio. Un vero talento! Guarda tutti idivertentigoloso mangia le patatine con il katchupQuesto dolcissimo Labrador sembra avere dei gusti molto esigenti in fatto di ...iPhone 13 Pro Max CinemaNonegeloso abbraccia il suo giochinoQuest'adorabile cagnolino ed il suo pupazzetto ...

