Austria: morto leader no vax, curava Covid con candeggina (Di mercoledì 1 dicembre 2021) E' morto nei giorni scorsi a Wiener Neustadt, vicino Vienna, Johann Biacsics, uno dei leader del movimento no vax in Austria. Il 65enne si era ammalato di Covid e - così la stampa locale - si sarebbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) E'nei giorni scorsi a Wiener Neustadt, vicino Vienna, Johann Biacsics, uno deidel movimento no vax in. Il 65enne si era ammalato die - così la stampa locale - si sarebbe ...

Agenzia_Italia : Morto il leader #novax austriaco che si curava con la candeggina _ Johann Biacsics, dopo essere stato ricoverato,… - LaStampa : Austria, morto il leader No Vax che si “curava” con disinfettante dopo aver rifiutato il ricovero - laltra_opinione : #Austria, morto di #COVID19 il leader dei #novax Joahnn Biacsics: secondo il quotidiano Die Zeit il 65 anni, libero… - Germarzia : RT @RiccardoAledda: Un'anima candida, Ace all'anima sua. 'Austria, morto il leader no vax che si curava con biossido di cloro' https://t.co… - alto_adige : E' morto in Austria Johann Biacsics, leader no vax che curava il covid in casa con la candeggina: aveva 65 anni e a… -