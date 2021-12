Truffa a Gaeta, tentano di vendere una casa ma non sono i proprietari: denunciati (Di martedì 30 novembre 2021) Gaeta – Inseriscono l’annuncio di una casa in vendita a Gaeta, ma non sono loro i proprietari. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Gaeta, hanno consentito di identificare un 43enne e un 41enne che inseriti nel settore immobiliare hanno tentato di indurre un 37enne di Napoli, attraverso un’inserzione fraudolenta su un noto sito, a comprare un’abitazione di Gaeta. La casa però non era mai stata messa in vendita dal reale proprietario. I due soggetti sono stati denunciati per tentata Truffa. L’attività investigativa in questione è scaturita da un continuo monitoraggio del fenomeno che specie con l’approssimarsi della stagione estiva ha fatto registrare una serie di truffe poste in ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 novembre 2021)– Inseriscono l’annuncio di unain vendita a, ma nonloro i. Le indagini, condotte dai Carabinieri di, hanno consentito di identificare un 43enne e un 41enne che inseriti nel settore immobiliare hanno tentato di indurre un 37enne di Napoli, attraverso un’inserzione fraudolenta su un noto sito, a comprare un’abitazione di. Laperò non era mai stata messa in vendita dal realeo. I due soggettistatiper tentata. L’attività investigativa in questione è scaturita da un continuo monitoraggio del fenomeno che specie con l’approssimarsi della stagione estiva ha fatto registrare una serie di truffe poste in ...

