Mattarella: "C'è recrudescenza dei contagi, non abbassare la guardia" (Di martedì 30 novembre 2021) C'è una recrudescenza dei contagi da Covid, perciò è necessario non abbassare la guardia per non compromettere le libertà riconquistate. Nuovo appello alla responsabilità del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confartigianato, Marco Granelli, in occasione dell'Assemblea annuale. "Il mondo della piccola impresa diffusa -scrive il Capo dello Stato- ha affrontato con coraggio e resilienza questa durissima prova, confermando il suo ruolo di ossatura delle comunità territoriali e di ancora per la tenuta sociale. Il forte recupero della nostra economia è sostenuto dalla fiducia di famiglie e imprese, con la ripartenza degli investimenti e della spesa, anche nei settori più colpiti dalla pandemia. Allo stesso tempo, la recrudescenza ...

