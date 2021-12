L’antitrust britannico minaccia Meta | tutto per questo acquisto

Leggi su computermagazine

(Di martedì 30 novembre 2021), ex Facebook, acquista a suon di miliardi una applicazione, madice no e condanna l’azienda di Zuckerberg. Quandosi chiamava ancora Facebook ha annunciato l’acquizione di Giphy (maggio 2020) e poi (ottobre 2021) è stata condannata a pagare un multa di 60 milioni di euro daldel Regno Unito (CMA) per comportamenti (scarsa collaborazione con l’autorità) legati proprio a tale operazione. Ora il colosso guidato da Zuckerberg ha un nomenuovo, ma l’affare Giphy è ancora sul tavolo e gli ultimi sviluppi non sono favorevoli. Ad ostacolare il progetto potrebbe essere proprioche, secondo fonti del Financial Times, si sta orientando per bloccare l’operazione ...