Andrea Belotti, infortunio lungo: i tempi di recupero (Di martedì 30 novembre 2021) Il Gallo si è infortunato durante la partita contro la Roma dello Stadio Olimpico. Andrea Belotti, nella giornata di oggi, si è sottoposto agli esami strumentali per accertare l’entità del problema muscolare patito al 35? del secondo tempo. L’attaccante azzurro era uscito con l’ausilio dello staff tecnico dei granata e non riusciva a poggiare bene la gamba a terra. Il dolore era stato avvertito dopo uno scatto in profondità in cerca di in pallone lanciato nella metà campo della squadra allenata da Josè Mourinho. Le prime immagini non erano incoraggianti e quella sensazione è stata confermata dopo il consulto medico. Saranno due mesi di stop per Andrea Belotti L’ecografia alla quale si è sottoposto l’attaccante ha evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Tradotto: due mesi di stop per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Il Gallo si è infortunato durante la partita contro la Roma dello Stadio Olimpico., nella giornata di oggi, si è sottoposto agli esami strumentali per accertare l’entità del problema muscolare patito al 35? del secondo tempo. L’attaccante azzurro era uscito con l’ausilio dello staff tecnico dei granata e non riusciva a poggiare bene la gamba a terra. Il dolore era stato avvertito dopo uno scatto in profondità in cerca di in pallone lanciato nella metà campo della squadra allenata da Josè Mourinho. Le prime immagini non erano incoraggianti e quella sensazione è stata confermata dopo il consulto medico. Saranno due mesi di stop perL’ecografia alla quale si è sottoposto l’attaccante ha evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Tradotto: due mesi di stop per ...

Advertising

infoitsport : Torino, che grana per Juric: Andrea Belotti fuori a lungo - sportli26181512 : Torino, piace il giocatore del Milan: Dopo lo stop di Andrea Belotti il Torino sta cercando un sostituto. Il nome c… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Brutte notizie per i tifosi granata ???? #SerieA | #Torino | #Belotti - infoitsport : Calcio, Serie A - Torino, Andrea Belotti, lesione al bicipite femorale: fuori almeno due mesi - Eurosport_IT : Brutte notizie per i tifosi granata ???? #SerieA | #Torino | #Belotti -