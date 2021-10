Zenit-Juventus: Chiesa con il contagocce in ottica Inter (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Federico Chiesa c’è. Nonostante la prova poco brillante contro la Roma, sintomo probabile di una stanchezza comprensibile dato anche l’alto rendimento quantitativo dato alla Nazionale italiana. Nelle 9 partite giocate in Champions League, L’ex Fiorentina ha realizzato 5 goal. La musichetta della Coppa dalle grandi orecchie, come con Morata, ha effetto anche sul figlio di Enrico. Striscia aperta Chiesa BernardeschiDal gol realizzato nel ritorno durante i gironi di qualificazione nella scorsa edizione, Chiesa ogni volta che ha messo piede in Champions League ha timbrato il cartellino con una rete. Assente contro il Malmoe e decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Chelsea. L’uomo del momento in casa bianconera non intende certo fermarsi, soprattutto questa sera in una partita così importante. Lo Zenit è ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Federicoc’è. Nonostante la prova poco brillante contro la Roma, sintomo probabile di una stanchezza comprensibile dato anche l’alto rendimento quantitativo dato alla Nazionale italiana. Nelle 9 partite giocate in Champions League, L’ex Fiorentina ha realizzato 5 goal. La musichetta della Coppa dalle grandi orecchie, come con Morata, ha effetto anche sul figlio di Enrico. Striscia apertaBernardeschiDal gol realizzato nel ritorno durante i gironi di qualificazione nella scorsa edizione,ogni volta che ha messo piede in Champions League ha timbrato il cartellino con una rete. Assente contro il Malmoe e decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Chelsea. L’uomo del momento in casa bianconera non intende certo fermarsi, soprattutto questa sera in una partita così importante. Loè ...

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Juventus Champions League, stasera Manchester United - Atalanta: le probabili formazioni La partita inizierà alle ore 21.00 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K ( GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE - LE FORMAZIONI DI ZENIT - JUVENTUS ). Le ...

Champions League, stasera Zenit - Juve: le probabili formazioni Continuano le sfide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Questa sera la Juventus sarà in Russia per affrontare lo Zenit. Dopo la vittoria contro il Malmo, la squadra di San Pietroburgo ambisce ai primi due posti del girone. I bianconeri cercano invece la terza vittoria in ...

Diretta Zenit-Juve ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Corriere dello Sport Chelsea-Malmo Streaming GRATIS | Probabili formazioni e Diretta LIVE Dall’altra parte, gli svedesi sono in netta difficoltà, in quanto finora subito ben 7 gol senza realizzarne neanche uno: 3-0 dalla Juventus e addirittura 4-0 subito per mano dello Zenit. Una tendenza ...

Niente Champions per Kaio Jorge. Oggi in campo con la Juve U23: cosa filtra sul futuro del brasiliano Kaio Jorge con l'Under 23 della Juventus! L'attaccante brasiliano classe 2002 ... è sceso in campo contro la Roma e non potrà giocare nemmeno questa sera contro lo Zenit. Come noto, il giocatore della ...

