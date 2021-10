Zenit-Juventus 0-1, la resolve Kulusevski: tabellino e highlights (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bianconeri a punteggio pieno in Champions League grazie a una rete dello svedese nel finale Zenit-Juventus, tabellino e highlights Zenit-Juventus, tabellino e highlights Zenit-Juventus, tabellino e highlights – La Juventus fa fatica e non offre una prestazione scintillante a San Pietroburgo, ma riesce a portare a casa altri tre punti grazie a una rete del subentrato Kulusevski, che fa centro all’86’ di un match che si era particolarmente complicato. I bianconeri rimangono così in testa alla classifica del proprio girone, dopo le vittorie su Malmoe e Chelsea. Nel primo tempo praticamente zero tiri in porta, con i russi che hanno ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bianconeri a punteggio pieno in Champions League grazie a una rete dello svedese nel finale– Lafa fatica e non offre una prestazione scintillante a San Pietroburgo, ma riesce a portare a casa altri tre punti grazie a una rete del subentrato, che fa centro all’86’ di un match che si era particolarmente complicato. I bianconeri rimangono così in testa alla classifica del proprio girone, dopo le vittorie su Malmoe e Chelsea. Nel primo tempo praticamente zero tiri in porta, con i russi che hanno ...

