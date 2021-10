Tutti i bastoni tech tra Biden e Vestager (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il dito dell’Unione europea sempre più puntato contro le aziende tech statunitensi proprio non piace a Washington. La linea dura intrapresa dall’eurodeputato del Ppe, il tedesco Andreas Schwab che vorrebbe rivedere il Digital Markets Act (DMA), non è stata apprezzata. L’irritazione era diventata pubblica lo scorso giugno, quando una lettera firmata dal Consiglio di sicurezza nazionale su avallo del presidente Joe Biden venne recapitata a Bruxelles. Il nodo della questione era stato esposto in modo piuttosto plateale: “Le politiche protezionistiche prendono di mira esclusivamente le aziende statunitensi”. Da quel giorno poco è cambiato, anzi. La difesa della strategia da parte di gran parte dell’Ue – Germania, Olanda e Francia su Tutti – ha incrinato ancor di più i rapporti, mettendo a rischio l’alleanza transatlantica che (anche) sul ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il dito dell’Unione europea sempre più puntato contro le aziendestatunitensi proprio non piace a Washington. La linea dura intrapresa dall’eurodeputato del Ppe, il tedesco Andreas Schwab che vorrebbe rivedere il Digital Markets Act (DMA), non è stata apprezzata. L’irritazione era diventata pubblica lo scorso giugno, quando una lettera firmata dal Consiglio di sicurezza nazionale su avallo del presidente Joevenne recapitata a Bruxelles. Il nodo della questione era stato esposto in modo piuttosto plateale: “Le politiche protezionistiche prendono di mira esclusivamente le aziende statunitensi”. Da quel giorno poco è cambiato, anzi. La difesa della strategia da parte di gran parte dell’Ue – Germania, Olanda e Francia su– ha incrinato ancor di più i rapporti, mettendo a rischio l’alleanza transatlantica che (anche) sul ...

