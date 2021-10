Stop alle mascherine in classe? Bolzano in pressing su Bianchi. Sei d’accordo? VOTA IL SONDAGGIO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'assessorato all'Istruzione dell'Alto Adige, nel corso di un colloquio con il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, chiede un approfondimento sul tema delle mascherine in classe per docenti e Ata. Non c'è stata una chiusura da parte del titolare del dicastero di Viale Trastevere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'assessorato all'Istruzione dell'Alto Adige, nel corso di un colloquio con il ministro dell'Istruzione, Patrizio, chiede un approfondimento sul tema delleinper docenti e Ata. Non c'è stata una chiusura da parte del titolare del dicastero di Viale Trastevere. L'articolo .

bendellavedova : Stop #quota100 è atto dovuto verso prossime generazioni. Propaganda Lega costerà decine di mld trasferendo ricchezz… - Azione_it : ?? Un altro colpo alla giustizia spettacolo. Stop alle conferenze stampa dei pm che violano la presunzione di innoce… - eziomauro : Covid, duecento morti al giorno: costa caro al Regno Unito lo stop alle mascherine e il no al Pass - ernestocaprari : RT @Azione_it: ?? Un altro colpo alla giustizia spettacolo. Stop alle conferenze stampa dei pm che violano la presunzione di innocenza. Una… - orizzontescuola : Stop alle mascherine in classe? Bolzano in pressing su Bianchi. Sei d’accordo? VOTA IL SONDAGGIO -