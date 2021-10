Reggina-Parma, numeri a confronto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Reggina e Parma si sono già affrontate in 23 occasioni tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: sette vittorie amaranto, nove gialloblù e sette pareggi il bilancio. La Reggina non ha mai battuto il Parma in casa in Serie B (2N, 1P): l’ultimo successo granata contro gli emiliani è arrivato proprio in casa nell’ultima sfida giocata in Serie A tra le due squadre (2-1 nell’aprile 2008). La Reggina ha pareggiato l’ultimo match interno di campionato, contro il Frosinone; i granata non chiudono in parità due gare casalinghe di fila nel torneo cadetto da dicembre 2012 (tre in quel caso). Il Parma ha pareggiato gli ultimi tre incontri di Serie B e non infila quattro segni ‘X’ consecutivi nel torneo cadetto da dicembre 2017. Il Parma non vince da cinque match di campionato (3N, 2P); ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021)si sono già affrontate in 23 occasioni tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: sette vittorie amaranto, nove gialloblù e sette pareggi il bilancio. Lanon ha mai battuto ilin casa in Serie B (2N, 1P): l’ultimo successo granata contro gli emiliani è arrivato proprio in casa nell’ultima sfida giocata in Serie A tra le due squadre (2-1 nell’aprile 2008). Laha pareggiato l’ultimo match interno di campionato, contro il Frosinone; i granata non chiudono in parità due gare casalinghe di fila nel torneo cadetto da dicembre 2012 (tre in quel caso). Ilha pareggiato gli ultimi tre incontri di Serie B e non infila quattro segni ‘X’ consecutivi nel torneo cadetto da dicembre 2017. Ilnon vince da cinque match di campionato (3N, 2P); ...

