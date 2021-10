“Questo cambia tutto”. Colpo di scena a UeD, Matteo furioso con Noemi: saltano fuori vecchie foto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La loro sembrava una di quelle storie destinate a lasciare il segno e invece ora per Noemi Baratto e Matteo Fioravanti arriva il clamoroso Colpo di scena. Solo poche settimane fa Matteo sembrava non avere dubbi e deciso ad uscire con lei. Una scelta non programmata, avvenuto a sorpresa, anche con la ‘complicità di Raffaella Mennoia, con la quale Matteo si è confidato prima della registrazione. Matteo aveva subito fatto breccia nel cuore del pubblico dal momento della sua presentazione. “Ho 24 anni e provengo da Roma da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in casa popolare, siamo sette in tutto, mamma, papà e cinque figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa”, aveva spiegato nel filmato di presentazione di Uomini ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La loro sembrava una di quelle storie destinate a lasciare il segno e invece ora perBaratto eFioravanti arriva il clamorosodi. Solo poche settimane fasembrava non avere dubbi e deciso ad uscire con lei. Una scelta non programmata, avvenuto a sorpresa, anche con la ‘complicità di Raffaella Mennoia, con la qualesi è confidato prima della registrazione.aveva subito fatto breccia nel cuore del pubblico dal momento della sua presentazione. “Ho 24 anni e provengo da Roma da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in casa popolare, siamo sette in, mamma, papà e cinque figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa”, aveva spiegato nel filmato di presentazione di Uomini ...

