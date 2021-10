Quando il passato non smette di essere presente

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Eppure, all’inizio, il principio gli era parso semplice: l’animus era la componente maschile della donna e, inversamente, l’anima la componente femminile dell’uomo. Il capitano aveva annotato il termine usato dal dottor Blanc che riassumeva abbastanza bene il concetto: «bisessualità psichica». … «l’anima è un concetto che ha sedotto le donne, capitano, anche se vi hanno visto solo quello che le interessava. Jung ha sviluppato la sua teoria a partire da un detto popolare che risale al Medioevo: “Ciascun uomo porta una donna dentro di sé”. Tuttavia, la femminilità evocata non si riferisce a qualità come la delicatezza, la sensibilità e l’immedesimazione. L’anima è sinonimo di malumori e capricci. … L’anima è affettività, per contro l’animus è intelletto. E, mi creda, prendere coscienza dell’una o dell’altro è in genere problematico.» … Arrivati a casa della vedova Bozon, i 2 uomini si ...