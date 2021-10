Programma F1, orari e tv GP USA 2021: palinsesto Sky e TV8 22-24 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutto è pronto per il Gran Premio degli USA, diciassettesimo atto del Mondiale F1 2021. I protagonisti della massima formula sono pronti a tornare in pista dopo un interessante evento in quel di Istanbul (Turchia). Dopo una stagione di assenza la F1 torna in Texas al Circuit of the Americas, tracciato che dal 2012 accoglie annualmente il ‘Circus’. L’impianto texano è uno dei più impegnativi del calendario con le sue 20 curve, suddivise in 5 chilometri e 513 metri. L’olandese Max Verstappen guida la classifica del Mondiale dopo l’appuntamento di due settimane fa. L’alfiere della Red Bull ha al momento 262.5 punti contro i 256.5 del britannico Lewis Hamilton (Mercedes), quarto in Turchia alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il GP degli USA sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre SkyGO e NowTV sono sempre a disposizione per il live ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutto è pronto per il Gran Premio degli USA, diciassettesimo atto del Mondiale F1. I protagonisti della massima formula sono pronti a tornare in pista dopo un interessante evento in quel di Istanbul (Turchia). Dopo una stagione di assenza la F1 torna in Texas al Circuit of the Americas, tracciato che dal 2012 accoglie annualmente il ‘Circus’. L’impianto texano è uno dei più impegnativi del calendario con le sue 20 curve, suddivise in 5 chilometri e 513 metri. L’olandese Max Verstappen guida la classifica del Mondiale dopo l’appuntamento di due settimane fa. L’alfiere della Red Bull ha al momento 262.5 punti contro i 256.5 del britannico Lewis Hamilton (Mercedes), quarto in Turchia alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il GP degli USA sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre SkyGO e NowTV sono sempre a disposizione per il live ...

