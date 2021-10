Perché Alba Flores è decisamente molto di più della “Nairobi” de La Casa di Carta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chi segue La Casa di Carta la conosce con il nome di Nairobi, ma Alba Flores è (decisamente) molto di più del personaggio interpretato nella famosa serie Netflix diventata ormai un cult. Anche se, c’è da dire, gli ultimi avvenimenti che l’hanno riguardata hanno letteralmente scioccato il pubblico. Non continuate a leggere se non avete ancora visto la quarta, e penultima stagione, della serie. Perché nell’ultimo episodio di questa stagione Nairobi muore, uccisa dallo spietato Gandia. Una dipartita che ha lasciato con l’amaro in bocca i fan, ma che il regista e produttore esecutivo Jesus Colmenar ha così spiegato: “Il personaggio di Nairobi non era tagliato per la guerra che vedremo in questa stagione ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chi segue Ladila conosce con il nome di, maè (di più del personaggio interpretato nella famosa serie Netflix diventata ormai un cult. Anche se, c’è da dire, gli ultimi avvenimenti che l’hanno riguardata hanno letteralmente scioccato il pubblico. Non continuate a leggere se non avete ancora visto la quarta, e penultima stagione,serie.nell’ultimo episodio di questa stagionemuore, uccisa dallo spietato Gandia. Una dipartita che ha lasciato con l’amaro in bocca i fan, ma che il regista e produttore esecutivo Jesus Colmenar ha così spiegato: “Il personaggio dinon era tagliato per la guerra che vedremo in questa stagione ...

