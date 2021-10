Palermo-V. Francavilla, rosanero in vantaggio con Brunori: l’attaccante sigla l’1-0 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Palermo passa in vantaggio grazie alla rete dell'italo-brasiliano su un errore clamoroso della difesa avversaria Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilpassa ingrazie alla rete dell'italo-brasiliano su un errore clamoroso della difesa avversaria

IlModeratoreWeb : Serie C. Palermo 1 Virtus Francavilla 0, scampato pericolo - - bennygiardina : Perde la testa Perez, due gialli in 10 secondi per proteste. Palermo e Virtus Francavilla in dieci - zazoomblog : Palermo-V. Francavilla espulsione per Perrotta: rosanero in 10 uomini alla mezz’ora - #Palermo-V. #Francavilla… - Mediagol : Palermo-Virtus Francavilla 0-0: rosa impalpabili e in affanno, rosso per Perrotta - Mediagol : Palermo-V. Francavilla, espulsione per Perrotta: rosanero in 10 uomini alla mezz’ora -