Nasdaq | utili battono attese nel 3° trimestre 147 IPO sul listino USA

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società di servizi finanziari statunitense che gestisce l’omonimo mercato, ha registrato ricavi pari a 838 milioni di dollari nel terzodell’anno, in aumento del 17% rispetto al terzodel 2020. I ricavi della divisione Solutions segments sono aumentati del 19% a 541 milioni di dollari, spinti dalla forte domanda per i suoi prodotti legati agli indicie grazie al contributo della società acquisita Verafin. L’utile netto rettificato è stato di 1,78 dollari per azione, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e superiore le stime di 1,72 dollari degli analisti. Nel terzodel 2021, il mercato azionario statunitense delha accolto 147 IPO per 29 miliardi di dollari di capitale raccolto (nel secondo ...