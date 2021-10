Napoli | scooter contro auto | muore un 17enne

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoSfatale poco prima della mezzanotte aper un 17 enne in sella a unoBeverly guidato da un amico di 20 anni. Il veicolo, che andava a velocità sostenuta, è andato a impattareuna Fiat Idea che usciva dal parcheggio e si stava immettendo lungo Corso Bruno Buozzi, a Barra, periferia orientale del capoluogo. Il giovane è deceduto a causa dei traumi riportati durante il trasporto all'ospedale. L'amico che era alla guida, invece, è ricoverato all'ospedale San Paolo dove sarà operato. Non è comunque in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il reparto Infortunistica stradale della Polizia locale diche sta accertando ulteriori contorni della dinamica