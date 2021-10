Napoli, Koulibaly: «Girone in bilico fino all’ultimo, pensiamo a vincere» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia. PARTITA – «Domani dobbiamo avere pazienza perché il Legia si chiude dietro e riparte molto bene, lo abbiamo studiato con il Leicester. Se è al primo posto del Girone è perché lo merita, non per fortuna. Domani verranno con le stesse intenzioni, dovremo essere bravi e attenti. Serve pazienza, possiamo vincere anche partendo da una solida base difensiva. Quella di domani è una partita da vincere assolutamente». DIFFERENZE CAMPIONATO E COPPA – «Dobbiamo ancora capirlo. Abbiamo subito tanti gol in Europa League e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidou, difensore del, ha parlato in conferenza stampa della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia Kalidou, difensore del, ha parlato in conferenza stampa della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia. PARTITA – «Domani dobbiamo avere pazienza perché il Legia si chiude dietro e riparte molto bene, lo abbiamo studiato con il Leicester. Se è al primo posto delè perché lo merita, non per fortuna. Domani verranno con le stesse intenzioni, dovremo essere bravi e attenti. Serve pazienza, possiamoanche partendo da una solida base difensiva. Quella di domani è una partita daassolutamente». DIFFERENZE CAMPIONATO E COPPA – «Dobbiamo ancora capirlo. Abbiamo subito tanti gol in Europa League e ...

