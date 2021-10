MotoGP, Misano 2021: numeri, statistiche, curiosità. Mai nessuno ha vinto 4 volte in Romagna, ma Marc Marquez può sfatare il tabù (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Motomondiale si appresta ad affrontare il proprio rush finale, questa settimana si torna a Misano Adriatico poco più di un mese dopo il GP di San Marino. Il tracciato romagnolo si è guadagnato il bis in virtù della cancellazione delle gare asiatiche, vedendosi assegnato un recupero. Pertanto, domenica 24 ottobre, assisteremo alla seconda edizione del Gran Premio di Emilia Romagna. L’autodromo di Misano fu edificato a inizio anni ’70. Originariamente aveva infrastrutture di supporto davvero spartane, soprattutto in tema di box. Ciononostante, la località romagnola entrò rapidamente nel giro del Motomondiale, cominciando a organizzare dei Gran Premi iridati. Nelle quattordici stagioni andate in scena tra il 1980 e il 1993, Misano ospitò dieci gare, ovvero sette GP d’Italia e tre di San Marino. Proprio l’edizione del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Motomondiale si appresta ad affrontare il proprio rush finale, questa settimana si torna aAdriatico poco più di un mese dopo il GP di San Marino. Il tracciato romagnolo si è guadagnato il bis in virtù della cancellazione delle gare asiatiche, vedendosi assegnato un recupero. Pertanto, domenica 24 ottobre, assisteremo alla seconda edizione del Gran Premio di Emilia. L’autodromo difu edificato a inizio anni ’70. Originariamente aveva infrastrutture di supporto davvero spartane, soprattutto in tema di box. Ciononostante, la località romagnola entrò rapidamente nel giro del Motomondiale, cominciando a organizzare dei Gran Premi iridati. Nelle quattordici stagioni andate in scena tra il 1980 e il 1993,ospitò dieci gare, ovvero sette GP d’Italia e tre di San Marino. Proprio l’edizione del ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ULTIMO MISANO DA PILOTA PER VALENTINO ROSSI E IL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL SIC: RACE WEEK A DIR POC… - SkySportMotoGP : MotoGP, Misano pronta a salutare l'ultima gara di Valentino Rossi in Italia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - OA_Sport : #MotoGP Numeri e statistiche in vista del prossimo appuntamento di Misano: nessuno ha vinto in 4 circostanze, ma Ma… - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP di Misano: Per la settimana del GP dell'Emilia Romagna, Sky ha preparato una prog… - sportli26181512 : Valentino Rossi in MotoGP a Misano: il rapporto speciale col circuito 'Marco Simoncelli': Rossi ha mosso le masse c… -