Migranti | Draghi | “Servono piani d’azione chiari e una gestione davvero europea dei flussi L’Ue si impegni di più | anche con corridoi umanitari”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Per quanto riguarda le migrazioni, l’Italia aveva promosso una discussione sul tema nel Consiglio europeo di giugno, con l’obiettivo di incoraggiare unadei”. Così il presidente del Consiglio, Mario, riferendo in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo. “i Paesi preoccupati dai cosiddetti ‘movimenti secondari’ hanno preso atto dell’importanza di prevenire e contenere iirregolari e di incentivare i canali di migrazione legale – ha continuato – Su quest’ultimo aspetto, l’Europa dovrebbe impegnarsi di più, seguendo ad esempio il modello dei cosiddetti”. Secondo il premier ora è essenziale che la Commissione “presenti...

, Commissione presenti piani chiari' 'È essenziale che, già a questo Consiglio, la ... Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, riferendo in Aula al Senato in vista del Consiglio ...Affrontato anche il temacon un deciso appello all'Ue per un piano sull'immigrazione e i ... Ha cominciato così il presidente del Consiglio, Mario, il suo discorso in Aula al Senato in ..."Per quanto riguarda le migrazioni, l'Italia aveva promosso una discussione sul tema nel Consiglio europeo di giugno, con l'obiettivo di incoraggiare una gestione davvero europea dei flussi". Così il ...