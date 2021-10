L'Italia è il Paese in cui si muore meno di cancro in Ue (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - In Italia si muore di cancro meno rispetto alla media europea (-13% negli uomini e -10% nelle donne). Nel nostro Paese, nel 2021, diminuiscono i decessi per tumori e migliora la sopravvivenza. Nel 2021 sono stimate 181.330 morti per neoplasie (100.200 uomini e 81.100 donne), 1.870 in meno rispetto al 2020. E' quanto emerge dal volume "I numeri del cancro in Italia", curato dall'Aiom e dall'Osservatorio Nazionale Screening, e presentato oggi in una conferenza stampa a Roma all'Istituto Superiore di Sanità. Negli ultimi sei anni - si legge nel Rapporto - si è osservato un calo complessivo della mortalità per cancro del 10% negli uomini e dell'8% nelle donne. Dal 2015 a oggi, nei maschi sono diminuite del 18,4% le morti per ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Insidirispetto alla media europea (-13% negli uomini e -10% nelle donne). Nel nostro, nel 2021, diminuiscono i decessi per tumori e migliora la sopravvivenza. Nel 2021 sono stimate 181.330 morti per neoplasie (100.200 uomini e 81.100 donne), 1.870 inrispetto al 2020. E' quanto emerge dal volume "I numeri delin", curato dall'Aiom e dall'Osservatorio Nazionale Screening, e presentato oggi in una conferenza stampa a Roma all'Istituto Superiore di Sanità. Negli ultimi sei anni - si legge nel Rapporto - si è osservato un calo complessivo della mortalità perdel 10% negli uomini e dell'8% nelle donne. Dal 2015 a oggi, nei maschi sono diminuite del 18,4% le morti per ...

