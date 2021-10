Land Rover Range Rover - La nuova generazione è pronta a debuttare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La data da cerchiare sul calendario è il 26 ottobre: solo allora scopriremo com'è la nuova Range Rover. Il debutto mondiale avverrà in diretta streaming sulle piattaforme digitali della Land Rover, che ha diffuso un paio di teaser per annunciare l'evento. Nella circostanza, si comunica anche che i clienti potranno ordinare la nuova fuoristrada già a partire dal giorno della presentazione. Cosa attendersi. Per ora le immagini non offrono grandi anteprime delle novità introdotte dalla nuova generazione della Suv britannica. Qualche anticipazione, però, ve l'avevamo fornita nell'approfondimento pubblicato nella sezione Q Premium con le nostre ricostruzioni grafiche esclusive. C'è poi un dettaglio, emerso dai teaser, che ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La data da cerchiare sul calendario è il 26 ottobre: solo allora scopriremo com'è la. Il debutto mondiale avverrà in diretta streaming sulle piattaforme digitali della, che ha diffuso un paio di teaser per annunciare l'evento. Nella circostanza, si comunica anche che i clienti potranno ordinare lafuoristrada già a partire dal giorno della presentazione. Cosa attendersi. Per ora le immagini non offrono grandi anteprime delle novità introdotte dalladella Suv britannica. Qualche anticipazione, però, ve l'avevamo fornita nell'approfondimento pubblicato nella sezione Q Premium con le nostre ricostruzioni grafiche esclusive. C'è poi un dettaglio, emerso dai teaser, che ...

Advertising

lussostyle1 : Una Land Rover per la città... con tutti i crismi! - laetitiatw : Le auto Jaguar Land Rover con il purificatore d'aria che elimina virus, batteri, muffe e odori sgradevoli... Che figaggine eh! - AmbrosiAuto : Con il suo look potente e le sue linee decise, Range Rover Evoque HST si unisce alla famiglia dei SUV compatti Land… - mariamullois : @soyLunanu no puedo más luna JAGSJDHSJSHSJAH cucaracha land rover - DoctorSottile : Ci vogliamo pensare... ? -