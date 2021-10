L’abbraccio tra Messi e Ronaldinho prima di Psg-Lipsia (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Momento emozionante (uno dei pochi) ieri sera al Parco dei Principi prima di Psg-Lipsia che i padroni di casa hanno vinto per 3-2 soffrendo non poco. Lionel Messi ha realizzato una doppietta: il secondo su rigore che Mbappé gli ha lasciato e che Messi ha calciato alla Panenka, col cucchiaio. prima del match si sono abbracciati Messi e Ronaldinho presente e passato del Psg, due che hanno contribuito – non in egual misura – a rendere grande il Barcellona e che ha deliziato gli appassionati di calcio. Messi continua a farlo. Il brasiliano ha giocato due stagioni nel Psg, dal 2001 al 2003, prima di trasferirsi proprio a Barcellona dov’è rimasto fino al 2008 e con cui ha vinto una Champions. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Momento emozionante (uno dei pochi) ieri sera al Parco dei Principidi Psg-che i padroni di casa hanno vinto per 3-2 soffrendo non poco. Lionelha realizzato una doppietta: il secondo su rigore che Mbappé gli ha lasciato e cheha calciato alla Panenka, col cucchiaio.del match si sono abbracciatipresente e passato del Psg, due che hanno contribuito – non in egual misura – a rendere grande il Barcellona e che ha deliziato gli appassionati di calcio.continua a farlo. Il brasiliano ha giocato due stagioni nel Psg, dal 2001 al 2003,di trasferirsi proprio a Barcellona dov’è rimasto fino al 2008 e con cui ha vinto una Champions. L'articolo ilNapolista.

