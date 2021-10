(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lache non teme ilè ormai lanciata alla conquista del Nord Italia: segnalata per la prima volta nel 2011 a Belluno, èpiùanche in, dove non si esclude che possa esserea bordo dei voli internazionali dell’aeroporto di Orio al Serio. Lo rivela una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Milano, pubblicata sulla rivista Parasites & Vectors.Durante l’estate del 2020, nel corso di un programma di sorveglianza di siti a rischio di introduzione di nuove zanzare invasive a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia, i ricercatori hanno prelevato circa 6.000 larve e centinaia di uova dida raccolte d’acqua (come piccoli stagni, vasche artificiali e contenitori).Molte di queste ...

Advertising

Corriere : La zanzara coreana (sbarcata a Orio al Serio) sopravvive al freddo e ora invade la Lomb... - fattoquotidiano : La zanzara coreana sbarca in Lombardia: lo studio Unimi. “Resistente al freddo, forse è arrivata dall’aeroporto di… - SkyTG24 : In Lombardia è arrivata la zanzara coreana che resiste al freddo - angiuoniluigi : RT @Corriere: Dalla Corea a Orio al Serio, la zanzara che resiste al freddo: «Può diffondere malattie» - we_ci65 : RT @HuffPostItalia: La zanzara coreana resistente al freddo è arrivata in Lombardia: sempre più diffusa -

Ultime Notizie dalla rete : zanzara coreana

"Laè endemica in Giappone, nel nord della Cina, nella Corea del Sud e in alcune zone della Russia", rileva Epis. "È stata segnalata per la prima volta in Italia nel 2011 in provincia ...arrivata in Lombardia la. Si tratta dellain grado di resistere al freddo. La scoperta si deve all'Università degli Studi di Milano, che condotto una ricerca sulla diffusione in Italia dell'Aedes ...La zanzara coreana che non teme il freddo è ormai lanciata alla conquista del Nord Italia: segnalata per la prima volta nel 2011 a Belluno, è sempre più diffusa anche in Lombardia, dove non si esclude ...Per ora è diffusa già in Lombardia ma alcuni esemplari sono stati individuati anche nell’Italia meridionale. Lo studio dall’Università degli Studi di Milano. La zanzara coreana resiste ai climi più fr ...