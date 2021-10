La faccia dei bambini per un panino? No grazie (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rimbalza da un articolo del Financial Times il progetto, in corso di implementazione in Inghilterra, di utilizzare il riconoscimento facciale in diverse mense scolastiche. Troppo difficile servire una scolaresca affamata in soli venticinque minuti se ci si deve anche assicurare di farsi pagare o, comunque, verificare di servire il panino a chi ne ha diritto. È questo uno dei principali argomenti opposto dalle scuole che hanno scelto di adottare il riconoscimento facciale nelle loro mense per consentire agli alunni di pagare la merenda a chi ha sollevato qualche perplessità sulla decisione. L’altro – che per la verità sembra ancora meno solido considerato il contesto – è che il riconoscimento facciale elimina il rischio di truffe che caratterizza l’uso degli altri strumenti di pagamento elettronico più ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rimbalza da un articolo del Financial Times il progetto, in corso di implementazione in Inghilterra, di utilizzare il riconoscimentole in diverse mense scolastiche. Troppo difficile servire una scolaresca affamata in soli venticinque minuti se ci si deve anche assicurare di farsi pagare o, comunque, verificare di servire ila chi ne ha diritto. È questo uno dei principali argomenti opposto dalle scuole che hanno scelto di adottare il riconoscimentole nelle loro mense per consentire agli alunni di pagare la merenda a chi ha sollevato qualche perplessità sulla decisione. L’altro – che per la verità sembra ancora meno solido considerato il contesto – è che il riconoscimentole elimina il rischio di truffe che caratterizza l’uso degli altri strumenti di pagamento elettronico più ...

Advertising

RobertoBurioni : Alla faccia degli scettici, dei pessimisti, dei criticoni siamo un esempio per tutte le democrazie occidentali. - RobertoBurioni : Alla faccia delle mosche cocchiere leguleie e di dei pericolosi fanatici per i quali viene prima il diritto alla pr… - AngeloCiocca : Dopo giorni di duri attacchi da #sinistra contro il #centrodestra ecco che, come spesso accade, proprio gli… - Claugia1977 : @ceferinout1 @juventusfc @OfficialASRoma Il problema non è il fallo di mano (di cui se ne può discutere la volontar… - Franc_Pon : @diversadate Leggine uno dei miei, dicono che faccia proprio un effetto del genere. ?? Rilegato in canapa. -