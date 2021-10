Koulibaly su Osimhen: “Negli spazi è incontenibile. Insigne in scadenza? Per noi un esempio, vuole vincerle tutte” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky in vista di Napoli-Legia Varsavia, Kalidou Koulibaly si è soffermato anche su Victor Osimhen e Lorenzo Insigne. Di seguito le sue parole. Su Osimhen “Sapevamo che era molto forte, fin da quando è arrivato. È un giocatore molto forte, Negli spazi è incontenibile. Ha un grande futuro ma ci sono anche Mertens e Petagna che lo aiutano molto. Ha la mentalità per essere grande, spero che possa diventarlo”. Su Insigne “Non so se il momento è complicato. Lui è al servizio della squadra e fa di tutto per aiutare a vincere. Ha lo spirito e la mentalità giusta. È un esempio, non ho visto tanti giocatori essere in scadenza e dare tutto come lui. Solo con Mertens in passato lo avevo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky in vista di Napoli-Legia Varsavia, Kalidousi è soffermato anche su Victore Lorenzo. Di seguito le sue parole. Su“Sapevamo che era molto forte, fin da quando è arrivato. È un giocatore molto forte,. Ha un grande futuro ma ci sono anche Mertens e Petagna che lo aiutano molto. Ha la mentalità per essere grande, spero che possa diventarlo”. Su“Non so se il momento è complicato. Lui è al servizio della squadra e fa di tutto per aiutare a vincere. Ha lo spirito e la mentalità giusta. È un, non ho visto tanti giocatori essere ine dare tutto come lui. Solo con Mertens in passato lo avevo ...

