Inter-Juventus, la forze dei nerazzurri è nell'attacco: i numeri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Inter ha segnato 78 gol (in 32 partite) nell’anno solare 2021 in Serie A: nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo il Bayern Monaco (89 in 29 partite); la Juventus è a 64 in 33 incontri. Sfida tra la squadra che ha segnato più gol nei secondi tempi di questo campionato (l’Inter, 14) e una delle cinque che ne hanno segnati di meno (la Juventus quattro, come Sassuolo, Salernitana, Empoli e Venezia). Nicoló Barella e Arturo Vidal sono andati a segno nell’ultimo match casalingo di Serie A contro la Juventus. L’ultimo centrocampista dell’Inter ad andare a referto in due stagioni consecutive contro i bianconeri a San Siro è stato Lothar Matthäus (nel 1989/90 e nel 1990/91). Tra le 13 squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, la ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ha segnato 78 gol (in 32 partite)’anno solare 2021 in Serie A: nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo il Bayern Monaco (89 in 29 partite); laè a 64 in 33 incontri. Sfida tra la squadra che ha segnato più gol nei secondi tempi di questo campionato (l’, 14) e una delle cinque che ne hanno segnati di meno (laquattro, come Sassuolo, Salernitana, Empoli e Venezia). Nicoló Barella e Arturo Vidal sono andati a segno’ultimo match casalingo di Serie A contro la. L’ultimo centrocampista dell’ad andare a referto in due stagioni consecutive contro i bianconeri a San Siro è stato Lothar Matthäus (nel 1989/90 e nel 1990/91). Tra le 13 squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, la ...

