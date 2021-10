Grande Fratello Vip 6, Alex Belli furioso per le posate: scatta la lite a tavola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuove liti al Grande Fratello Vip 6, dove ormai gli animi si scaldano facilmente tra i vipponi, pronti a litigare per ogni minima cosa. Alcuni giorni fa era stata Raffaella Fico a prendersela con Soleil Sorge per un presunto lancio di un bicchiere, stavolta ad arrabbiarsi è toccato ad Alex Belli. Alex Belli furioso per le posate, nuova lite al GF Vip 6 Alex Belli ha letteralmente perso le staffe al GF VIP 6 ed è dovuta intervenire anche Katia Ricciarelli a smorzare la tensione. Tutto è nato quando l’attore si trovava a cena ma qualcuno gli ha tolto le posate prima che lui avesse finito di mangiare. A quel punto non ci ha visto più e ha letteralmente sbottato: “Adesso mi sono rotto le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuove liti alVip 6, dove ormai gli animi si scaldano facilmente tra i vipponi, pronti a litigare per ogni minima cosa. Alcuni giorni fa era stata Raffaella Fico a prendersela con Soleil Sorge per un presunto lancio di un bicchiere, stavolta ad arrabbiarsi è toccato adper le, nuovaal GF Vip 6ha letteralmente perso le staffe al GF VIP 6 ed è dovuta intervenire anche Katia Ricciarelli a smorzare la tensione. Tutto è nato quando l’attore si trovava a cena ma qualcuno gli ha tolto leprima che lui avesse finito di mangiare. A quel punto non ci ha visto più e ha letteralmente sbottato: “Adesso mi sono rotto le ...

