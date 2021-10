Giulia De Lellis a Sanremo: la verità (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Recentemente sul web molti rumors annunciavano la partecipazione della bella Giulia De Lellis a Sanremo. Adesso però il sito “Dagospia” ha rivelato la verità su questa indiscrezione. L’influencer romana sarà veramente la co-conduttrice del Festival di Sanremo? I preparativi per il Festival di Sanremo 2022 sono già iniziati, e di conseguenza sul web sono state già avanzate le prime ipotesi su chi salirà sul prestigioso palco dell‘Ariston. Mentre il conduttore del Festival è intento a selezionare i brani che faranno parte della nuova edizione del Festival, sul web si sono diffusi moltissime indiscrezioni sulle possibili protagoniste femminili. In particolare, secondo molti rumors quest’anno ad affiancare Amedeus, arrivato alla sua terza conduzione consecutiva, potrebbe esserci la bella ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Recentemente sul web molti rumors annunciavano la partecipazione della bellaDe. Adesso però il sito “Dagospia” ha rivelato lasu questa indiscrezione. L’influencer romana sarà veramente la co-conduttrice del Festival di? I preparativi per il Festival di2022 sono già iniziati, e di conseguenza sul web sono state già avanzate le prime ipotesi su chi salirà sul prestigioso palco dell‘Ariston. Mentre il conduttore del Festival è intento a selezionare i brani che faranno parte della nuova edizione del Festival, sul web si sono diffusi moltissime indiscrezioni sulle possibili protagoniste femminili. In particolare, secondo molti rumors quest’anno ad affiancare Amedeus, arrivato alla sua terza conduzione consecutiva, potrebbe esserci la bella ...

Advertising

Novella_2000 : Giulia De Lellis affiancherà Amadeus a Sanremo? Il rumor - maremmimpestata : Quindi nell’ultima settimana Ambra è stata cornificata da Allegri, Wanda è stata cornificata da Icardi ed Elodie è… - Alessan77409452 : @Mysterytrains Guarda ho fatto lo stesso ragionamento con il libro di Giulia de Lellis ma con Di Maio no, non avrei… - GiusCandela : BEPPE SALA VOLA IN SPAGNA CON BAZOLI: L'AEREO È LOW COST. GIULIA DE LELLIS NON SARA' A SANREMO 2022. ECCO COSA FA S… - denpernice : Comunque io il film con Giulia de Lellis l’ho trovato molto carino -