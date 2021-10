Ginnastica artistica, Mondiali 2021: rinviate le qualifiche dell’Italia. Notevole ritardo: nuovo programma e orari (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Italia maschile si sta preparando per fare il proprio esordio ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. Il debutto degli azzurri era previsto per le ore 10.20 odierne, quando sarebbe dovuta iniziare la settima suddivisione delle qualificazioni. Il programma della rassegna iridata ha però subito un ritardo di 80 minuti per motivi non meglio precisati. Tutto era perfettamente in linea con la tabella di marcia fino al termine del quinto raggruppamento, il sesto turno era previsto a partire dalle ore 08.10 italiane ma c’è stato uno slittamento le cui cause non sono ancora state comunicate ufficialmente. LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: 80 minuti di ritardo. Italia posticipata alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Italia maschile si sta preparando per fare il proprio esordio aidi. Il debutto degli azzurri era previsto per le ore 10.20 odierne, quando sarebbe dovuta iniziare la settima suddivisione delle qualificazioni. Ildella rassegna iridata ha però subito undi 80 minuti per motivi non meglio precisati. Tutto era perfettamente in linea con la tabella di marcia fino al termine del quinto raggruppamento, il sesto turno era previsto a partire dalle ore 08.10 italiane ma c’è stato uno slittamento le cui cause non sono ancora state comunicate ufficialmente. LIVEin DIRETTA: 80 minuti di. Italia posticipata alle ...

