Gf Vip | Chico Forti scrive una lettera a Jo Squillo Il testo integrale | «Mi hai ridato la voce con le corde vocali recise»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) GF Vip,a Jo. Ecco ildella«Mi hailacon le». Durante la diretta dell’undicesima puntata, Signorini ha letto alla cantante il comunicato della Farnesina sulle sorti dell’italiano agli arresti in America da oltre 20 anni.ha scritto ad Alfonso Signorini e a Joper ringraziarli del loro interessamento, ma per Jo c’è anche unaprivata cheha voluto farle recapitare. Ecco ildellache...

Advertising

peppe844 : RT @Adnkronos: #ChicoForti, lettera al #GfVip dopo lo sciopero della fame di Jo Squillo. - infoitcultura : GF Vip, la lettera di Chico Forti a Jo Squillo: “Mi avete ridato voce” - infoitcultura : Jo, emozionata, legge la lettera di Chico Forti - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - vanazang : RT @fanpage: Jo Squillo ha letto ai suoi coinquilini vip la lettera che le ha scritto #ChicoForti. La cantante si batte da anni per la caus… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Jo Squillo riceve la lettera di Chico Forti dal carcere #fratello #squillo #riceve #lettera… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Chico

...gelosia a Gianmaria Antinolfi/ "Soleil Sorge? Tra poco le andavi in braccio!" Grande Fratello... Sophie Codegoni e Raffaella Fico, sciopero della fame con Jo Squillo/ PerForti? No per ...APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Caso Marta Russo, giovedì sera su Rai 2 GFJo Squillo, lettera dial Gf: 'A breve ti... PERSONE Olga, ecco chi è la moglie di Aldo Montano TELEVISIONE Perfetti ...Tuo fratello dall’altro lato dell’Oceano, che non ha mai smesso di sognare…. Chico. GF Vip, l’annuncio di Jo Squillo per Chico. “Scusami Alfonso. Chico Forti, caso giudiziario diventato mediatico. Enr ...Chico Forti sta scontando una pena da oltre 20 anni per l’omicidio del quale si è sempre dichiarato innocente: la novità annunciata da Alfonso Signorini.