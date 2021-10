GF Vip 6, Lorenzo Amoruso furioso con Signorini: “Non fa parlare Manila!” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito al duro faccia a faccia tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. Le due, non a caso, sono arrivate ai ferri corti dopo che l’ex miss Italia ha nominato la showgirl nonostante l’amicizia che le legava. Ecco quindi che Manila ha provato a spiegarne i motivi, ma Alfonso Signorini l’ha interrotta e poi ha lasciato la parola a Raffaella. Un gesto che ha fatto infuriare Lorenzo Amoruso e il suo staff. GF Vip, Soleil e Gianmaria: le parole che potrebbero costargli care Al Grande Fratello Vip la Sorge e Antinolfi si sono lasciati andare ad una battuta infelice che sta creando numerose polemiche Grande Fratello Vip 6: la rabbia dello staff di Manila Nel ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito al duro faccia a faccia tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. Le due, non a caso, sono arrivate ai ferri corti dopo che l’ex miss Italia ha nominato la showgirl nonostante l’amicizia che le legava. Ecco quindi che Manila ha provato a spiegarne i motivi, ma Alfonsol’ha interrotta e poi ha lasciato la parola a Raffaella. Un gesto che ha fatto infuriaree il suo staff. GF Vip, Soleil e Gianmaria: le parole che potrebbero costargli care Al Grande Fratello Vip la Sorge e Antinolfi si sono lasciati andare ad una battuta infelice che sta creando numerose polemiche Grande Fratello Vip 6: la rabbia dello staff di Manila Nel ...

