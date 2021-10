Ex Roma | Carboni | Osimhen o Abraham? Scelgo il napoletano

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Amedeo, ex calciatore, fra le tante, die Sampdoria. Di seguito, le sue parole: “Oggi mi occupo di ristrutturazione, ho fatto i migliori impianti della Spagna, tra cui il Wanda Metropolitano. In Italia, negli anni ’90, eravamo avanti dal punto di vista impiantistico, poi siamo rimasti fermi e praticamente tutta l’Europa ci ha superato. Perché i presidenti dei club italiani non riescono a fare gli stadi nuovi? Perché in Italia c’è troppa burocrazia, molto spesso non si possono toccare le tribune perché le ha disegnate un architetto famoso". Napoli, Torino, Insigne"Italiane in Champions? Ho molta fiducia, credo che abbiano capito che in Europa si gioca in maniera differente. Per combattere contro rivali esteri bisogna essere ...