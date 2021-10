Dombrovskis gela le aspettative su una modifica del Patto di stabilità | ' Trattati non si cambiano'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se molti pensavano che ildi, sospeso per via della crisi pandemica, potesse essere archiviato dando più di un sollievo ai Paesi come l'italia, dovrà ricredersi e soprattutto ...

outstream La premessa - continuache ieri ha rilanciato a Strasburgo insieme al commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, la consultazione sulla riforma del Patto di stabilità e ...outstream La premessa - continuache ieri ha rilanciato a Strasburgo insieme al commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, la consultazione sulla riforma del Patto di stabilità e ...Se molti pensavano che il Patto di stabilità, sospeso per via della crisi pandemica, potesse essere archiviato dando più di un sollievo ai Paesi come l'italia, dovrà ricredersi e soprattutto svegliars ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Patto di stabilità, in base alla nostra valutazione, ha funzionato bene, ha abbastanza flessibilità come la crisi ha dimostrato: siamo stati capaci di attivare la ...