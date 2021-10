Colombia: arrestato in Messico Rodrigo Granda, ex capo delle Farc (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ex comandante guerrigliero ed ora parlamentare per il partito Comunes, Carlos Lozada, ha definito l'arresto una "flagrante violazione" Leggi su rainews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ex comandante guerrigliero ed ora parlamentare per il partito Comunes, Carlos Lozada, ha definito l'arresto una "flagrante violazione"

Advertising

paolochiariello : #Juorno #Arrestato in Messico Ex capo delle #Farc - juornoit : #Juorno #Arrestato in Messico Ex capo delle #Farc - discoradioIT : #Colombia: arrestato in Messico Rodrigo #Granda, ex capo delle #Farc -