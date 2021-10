Calcio: Collovati, 'vittoria su Sheriff dà fiducia a Inter, qualificazione in Champions alla portata' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - "E' una vittoria fondamentale che dà fiducia, ora l'Inter ha la qualificazione agli ottavi ampiamente alla propria portata. Servirebbe un'altra vittoria con lo Sheriff in trasferta e credo che si possa assolutamente fare". L'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati commenta così all'Adnkronos il successo dei nerazzurri per 3-1 sullo Sheriff Tiraspol che rilancia i ragazzi di Inzaghi verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Mi sembra che la stagione dell'Inter sin qui sia buona e in linea con le aspettative -prosegue Collovati-, in campionato però c'è questo Napoli che vola giocando un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - "E' unafondamentale che dà, ora l'ha laagli ottavi ampiamentepropria. Servirebbe un'altracon loin trasferta e credo che si possa assolutamente fare". L'ex difensore dell'Fulviocommenta così all'Adnkronos il successo dei nerazzurri per 3-1 sulloTiraspol che rilancia i ragazzi di Inzaghi verso laagli ottavi diLeague. "Mi sembra che la stagione dell'sin qui sia buona e in linea con le aspettative -prosegue-, in campionato però c'è questo Napoli che vola giocando un ...

