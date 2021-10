Benevento, ancora un fischietto di Genova: col Cosenza arbitra Ghersini (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Benevento di Fabio Caserta si appresta a tornare a calcare il prato del “Ciro Vigorito“. Sabato i giallorossi riceveranno la visita del Cosenza di Marco Zaffaroni e a dirigere il match troveranno Davide Ghersini di Genova. Prima designazione stagionale con la Strega per il fischietto ligure che manca dalla sfida esterna con la Lazio, vinta per 5 a 3 dall’allora formazione di Simone Inzaghi contro l’undici del fratello Filippo. Lo scorso anno Ghersini arbitrò i sanniti sempre in trasferta, portando in dote la vittoria al Franchi con la Fiorentina (0-1) e il pareggio del Dall’Ara con il Bologna (1-1). ancora un arbitro della sezione di Genova, dunque, per il Benevento dopo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildi Fabio Caserta si appresta a tornare a calcare il prato del “Ciro Vigorito“. Sabato i giallorossi riceveranno la visita deldi Marco Zaffaroni e a dirigere il match troveranno Davidedi. Prima designazione stagionale con la Strega per illigure che manca dalla sfida esterna con la Lazio, vinta per 5 a 3 dall’allora formazione di Simone Inzaghi contro l’undici del fratello Filippo. Lo scorso annoarbitrò i sanniti sempre in trasferta, portando in dote la vittoria al Franchi con la Fiorentina (0-1) e il pareggio del Dall’Ara con il Bologna (1-1).un arbitro della sezione di, dunque, per ildopo ...

