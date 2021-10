“Vlahovic dovrebbe stare in tribuna”, parole violente dell’ex calciatore (Di martedì 19 ottobre 2021) Ai microfoni di RMC Sport, Jerome Rothen, ex calciatore del PSG, ha parlato di Dusan Vlahovic e Mauro Icardi. Entrambi i calciatori sono obiettivo di mercato della Juventus ed, inoltre, sarebbero in rottura con le proprie società. Mauro Icardi, attaccante del PSG L’ex centrocampista avrebbe detto: “Che Icardi sia assente o meno, per me dovrebbe stare in tribuna, perché tecnicamente e tatticamente ci sono delle lacune. È un investimento enorme, ha dovuto sostituire il giocatore che ha segnato di più nella storia del PSG, ovvero Cavani, e per me è stato un errore di Leonardo” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Capello elogia un big della Juve: le sue parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Ai microfoni di RMC Sport, Jerome Rothen, exdel PSG, ha parlato di Dusane Mauro Icardi. Entrambi i calciatori sono obiettivo di mercato della Juventus ed, inoltre, sarebbero in rottura con le proprie società. Mauro Icardi, attaccante del PSG L’ex centrocampista avrebbe detto: “Che Icardi sia assente o meno, per mein, perché tecnicamente e tatticamente ci sono delle lacune. È un investimento enorme, ha dovuto sostituire il giocatore che ha segnato di più nella storia del PSG, ovvero Cavani, e per me è stato un errore di Leonardo” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Capello elogia un big della Juve: le sueL'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

