Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2021 ore 09:45 (Di martedì 19 ottobre 2021) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2021 ORE 09:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’A24 E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA; ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST; PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)DEL 19 OTTOBREORE 09:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN GRADUALE RIPRESA. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’A24 E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1 E L’APPIA; ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST; PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO ...

