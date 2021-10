Trieste | prosegue protesta no Green pass nella zona del porto | presidio in piazza DIRETTA

Advertising

LaStampa : Trieste, prosegue la protesta no Green Pass: “Andremo avanti fino all’abrogazione di questa legge discriminatoria” - MediasetTgcom24 : Green pass, Trieste: prosegue protesta ma attività regolare #greenpass - Agenzia_Ansa : L'attività del porto di Trieste prosegue quasi con regolarità, anche se con qualche rallentamento. Lo si apprende d… - MimmoFerrara3 : Agenzia ANSA: Green pass: Trieste; prosegue la protesta in città. - BordignonAngelo : RT @LaStampa: Trieste, prosegue la protesta no Green Pass: “Andremo avanti fino all’abrogazione di questa legge discriminatoria” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste prosegue

la protesta no Green pass a. Ieri sera parte dei manifestanti presenti in piazza Unità si è trasferita nel Porto vecchio per continuare il presidio, in accordo con le autorità. Altri ...Dopo lo sgombero di ieri,al Porto vecchio la protesta a. Oggi Lamorgese in Parlamento sui fatti di RomaParte dei manifestanti si è trasferita nel Porto vecchio per continuare il presidio, in accordo con le autorità. Altri invece sono rimasti nella piazza, dove hanno passato la notte. Sabato è prevista ...Prosegue la protesta no Green pass a Trieste. Ieri sera parte dei manifestanti presenti in piazza Unità si è trasferita nel Porto vecchio per continuare il presidio, in accordo con le autorità. Altri ...